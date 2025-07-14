Российские военные взяли в качестве трофея британский беспилотник ВСУ

Бойцы российской армии приземлили и разминировали британский беспилотник, летевший над территорией России. Его отдали для изучения в центр специального назначения «Барс-Сармат». Об этом рассказал «РИА Новости» боец центра с позывным Адвокат.

По его данным, захваченный БПЛА представляет собой списанную с производства корабельную мишень ВМС Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный дрон. Его боевая часть составляла около 8 кг. Он оснащен реактивным двигателем. Крейсерская скорость дрона — около 110 км/ч, перед заходом может ускоряться до 230 км/ч.

Боец заявил, что рыночная стоимость беспилотника — чуть меньше 1 млн руб. «В целом эти "крылья" уже сняты с производства... Доустанавливаются (в ВСУ.— "Ъ") дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута»,— добавил он.

В марте «Ъ» сообщал, что российские военнослужащие в Курской области захватили брошенные ВСУ бронетранспортер французского производства VAB, а также модернизированный вариант советского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».