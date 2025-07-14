Количество дилерских контрактов в Петербурге выросло на 3% за первое полугодие

По итогам шести месяцев текущего года в Петербурге действовало в общей сложности 339 дилерских контрактов с автомобильными брендами. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 3%. По отношению к первому кварталу 2025-го рост составил 1%, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, среди брендов лидерство закрепила китайская марка Geely — теперь у нее 18 дилерских контрактов в Петербурге. В первой тройке также Chery и Knewstar — по 15 соглашений.

Помимо этого, в активе Changan 14 контрактов, а по 13 сразу у нескольких брендов: отечественные Lada и XCite, а также Omoda, Jaecoo и Belgee. По 11 дилерских соглашений у Jetour и Haval City.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам II квартала этого года в Петербурге было разорвано 14 дилерских контрактов с брендами из Китая.

Андрей Цедрик