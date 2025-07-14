Трех тюменцев начнут судить за коммерческий подкуп на 2,7 млн рублей

В Тюменской области перед судом предстанут трое бывших сотрудников предприятия, занимающегося водоснабжением и водоотведением, обвиняемых в совершении 55 эпизодов коммерческого подкупа на общую сумму свыше 2,7 млн руб., сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

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По версии следствия, обвиняемые по предварительному сговору, систематически получали от представителей подрядных строительных организаций денежные средства за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном получении денег (п. «а» ч.7 ст. 204 УК РФ, ч.5 ст. 204 УК РФ) и коммерческом подкупе за заведомо незаконные действия в крупном и значительном размере (ч.6 ст.204 УК РФ, п. « а, г» ч.7 ст. 204 УК РФ). В ходе следствия на имущество двух обвиняемых наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему руководителю одного из подразделений нефтедобывающей организации, признав его виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) на 6 млн руб.

Полина Щуцкая