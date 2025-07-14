Гладков сообщил об атаке 70 БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали территорию Белгородской области с использованием беспилотников более 70 раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Чайки ранены два человека. Один из них, боец специального подразделения «Орлан», находится в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В Шебекино пострадали шесть человек. Пять из них получили медицинскую помощь и продолжают лечение дома.

Еще один житель, раненный в результате атаки дрона на автомобиль, находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В Шебекинском муниципальном округе повреждены транспортные средства, склад и частный дом.

В селе Ивановская Лисица загорелась неэксплуатируемая хозпостройка. Пожар уже ликвидирован. В других районах зафиксированы повреждения многоквартирных домов, предприятий и соцобъектов.