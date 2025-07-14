Челябинский компрессорный завод направит 41 млн рублей на модернизацию

ООО «Челябинский компрессорный завод» планирует автоматизировать свое производство. На закупку оборудования и реализацию проекта предприятие направит около 41 млн руб., сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.

В указанной сумме более 32 млн руб. — это льготный заем, предоставленный ФРП, по ставке 0,1% годовых на срок до пяти лет. ООО «ЧКС» приобретет два роботизированных сварочных комплекса, которые будут использоваться для производства компрессорных винтовых агрегатов и тракторных полуприцепов. Эта продукция приносит предприятию почти 20% всей выручки.

Роботизированные сварочные комплексы работают беспрерывно, благодаря чему скорость изготовления деталей увеличивается на 40%. Новое оборудование предоставит «Центр инженерных компетенций».