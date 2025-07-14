Прокуратура просит признать песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской

Прокуратура Санкт-Петербурга просит признать экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». В надзорном ведомстве считают, что песня призывает к преступлениям по мотивам политической, идеологической и религиозной ненависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Порнофильмы» в Риге в 2023 году (солист группы Владимир Котляров признан иноагентом)

Фото: @punkmovies Выступление группы «Порнофильмы» в Риге в 2023 году (солист группы Владимир Котляров признан иноагентом)

Фото: @punkmovies

Административный иск поступил в Санкт-Петербургский городской суд, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, судебное заседание по иску назначено на 13 августа.

Ответчики по иску — вокалист группы Владимир Котляров (иноагент), барабанщик Кирилл Муравьев и басист Александр Агафонов.

Песня «Выключите гимн» была выпущена группой в 2014 году на альбоме «Молодость и панк-рок».

В июне 2024 года Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов с текстом и аккордами песни «Роди мне 1000 детей». Осенью 2023 года генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды песни «Это пройдет». Она была написана «Порнофильмами» во время летних митингов 2019 года из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В ноябре 2021 года песню «Нищих Убивай!» коллектива также признали экстремистской.

Полина Мотызлевская