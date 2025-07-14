Тимур Караев назначен министром ЖКХ Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил Тимура Караева министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики. Соответствующий указ подписан главой региона, сообщается в Telegram-канале правительства Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал правительства Северной Осетии Фото: Telegram-канал правительства Северной Осетии

Ранее Тимур Караев руководил ГУП Республиканское Предприятие Водоснабжения и Водоотведения. С 10 июня текущего года он исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии.

Тат Гаспарян