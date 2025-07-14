В Чувашии ликвидировали два населенных пункта

На территории Чувашской Республики перестали существовать два населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Чувашии.

В Козловском округе республики ликвидировали разъезд Воробьевка, входящий в состав Тюрлеминского сельского поселения, а в Урмарском округе — разъезд Батеево в Чубаевском сельском поселении. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Корнилов рассказал, что вопрос об упразднении этих населенных пунктов назревал давно, т. к. они фактически перестали существовать. Сейчас в республике находится 1726 населенных пунктов.

Законы об упразднении Воробьевки и Батеево вступили в силу 14 июля 2025 года.

Диана Соловьёва