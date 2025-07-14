Власти Курской области наградят погибших при атаке ВСУ на курский пляж

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился посмертно наградить троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на курский пляж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн во время заседания облправительства

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Александр Хинштейн во время заседания облправительства

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму»,— сказал господин Хинштейн на заседании облправительства.

Из-за удара ВСУ по курскому пляжу «Городской» 8 июля, помимо 5-летнего Толи, погибли трое мужчин. Один из них — спасатель, работавший на пляже, другой — молодой человек, увидевший взрыв и решивший помочь людям эвакуироваться. При повторном ударе погиб сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов. Он также участвовал в эвакуации людей с пляжа.

Полина Мотызлевская