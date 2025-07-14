Александр Мусольянц: «В моем случае предпринимательство — это не желание, а потребность»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 10 июля провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал основатель стоматологической клиники «СТАМУС» Александр Мусольянц. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал о том, как пришел в стоматологию, почему для него это стало бизнесом, в чем отличия между малой и большой клиникой, и что представляет собой его клиника сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Александр Мусольянц

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Александр Мусольянц

Фото: Михаил Брайко

Александр родился в семье военного, в Туркменской ССР. После распада Советского Союза семья переехала в станицу Фастовецкую Краснодарского края. Будущий предприниматель тогда учился в пятом классе.

«В нашей семье было четверо детей. Я был средним ребенком. Родители хотели, чтобы после школы все дети непременно обучались в медицинском вузе. Вначале я безуспешно пытался поступить в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Зато вернувшись из Питера, поступил на факультет стоматологии Кубанской медицинской академии»,— вспоминает Александр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мусольянц: «Я многому научился как предприниматель, и прежде всего, умению принимать решения в экстренных ситуациях»

Фото: Михаил Брайко Александр Мусольянц: «Я многому научился как предприниматель, и прежде всего, умению принимать решения в экстренных ситуациях»

Фото: Михаил Брайко

Со временем он осознал, что военная служба — совершенно не его путь, и с головой ушел в стоматологию. Сегодня он уже не практикует как врач. Однако до сих пор считает себя больше врачом, чем предпринимателем.

«В моем случае предпринимательство — это не желание, а потребность. Просто в какой-то момент понял, что больше не могу быстро переключаться с одной задачи на другую. И взял на себя только управленческие функции»,— говорит Александр Мусольянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр считает себя совершенно не публичным человеком, но готов поделиться полезным опытом

Фото: Михаил Брайко Александр считает себя совершенно не публичным человеком, но готов поделиться полезным опытом

Фото: Михаил Брайко

По словам спикера, неважно, каких размеров клинику вы открываете: малую, среднюю или большую — вы все равно проходите один и тот же алгоритм действий с точки зрения процессов. Отличия только в стартовых финансах, ответственности и готовности к неудаче. В случае открытия маленькой клиники риски можно нивелировать, при открытии большой можно просто «прогореть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

Первым его крупным заведением стала клиника на Хакурате. Внутри здание было недостроенным. Как вспоминает Александр, на тот момент, открытие клиники там казалось абсолютной авантюрой. Был сделан ремонт за свой счет, чтобы иметь возможность платить аренду ниже рынка. Пациентам предложили современные опции. На тот момент на рынке стоматологии не так много было игроков, делавших седацию и наркоз. Клиника получила полноценную анестезиологическую лицензию и стала одной из первых на рынке, кто предложил эти услуги населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Сегодня сеть клиник «СТАМУС» включает в себя семь подразделений общей площадью более семи тысяч квадратных метров, около 100 стоматологических кресел.

«За эти годы я многому научился как предприниматель, и прежде всего, умению принимать решения в экстренных ситуациях»,— говорит Александр Мусольянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Резиденты и гости клуба интересовались, как устроены бизнес-процессы в стоматологической клинике Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, как устроены бизнес-процессы в стоматологической клинике Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 2 Резиденты и гости клуба интересовались, как устроены бизнес-процессы в стоматологической клинике Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались, как устроены бизнес-процессы в стоматологической клинике Фото: Михаил Брайко

При этом Александр считает себя совершенно не публичным человеком. Его опыт публичности ограничился ведением социальных сетей. Но, по словам предпринимателя, он всегда готов поделиться полезным опытом. Как считает Александр, каждый должен заниматься своим делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Александр Мусольянц — основатель стоматологической клиники «СТАМУС»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Александр Мусольянц — основатель стоматологической клиники «СТАМУС»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Спикером следующего бизнес-завтрака 17 июля станет основатель SMM-агентства «Лайка» и проекта Surdoclass Василий Косарев

ИП Пшеничный