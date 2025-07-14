Более 1,3 тысяч машин стоят в пробке перед Крымским мостом

Со стороны Краснодарского края в очереди на Крымский мост по состоянию на 12:00 понедельника, 14 июля, стоят более 1,3 тыс. машин. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале с оперативной информацией, касающейся моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Со стороны Керчи в очереди находятся 715 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.

Очереди перед Крымским мостом фиксировались всю прошлую неделю. В пробках временами находились более 1 тыс. автомобилей, а время ожидания иногда превышало два часа. Очереди к мосту собираются почти каждый день с начала лета.

Вячеслав Рыжков