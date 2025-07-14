Иран пообещал ответить на возобновление санкций со стороны «евротройки»

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран даст пропорциональный ответ, если «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) воспользуется механизмом snapback для восстановления всех санкций Совбеза ООН против Исламской Республики. По его словам, оснований для этой меры у европейских стран нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эсмаил Багаи

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran Эсмаил Багаи

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran

«Европейские страны, которые постоянно пытаются использовать этот механизм в своих интересах, сами грубо нарушили свои обязательства по СВПД и не смогли выполнить их, поэтому у них нет никакой юридической или этической основы для активации этого механизма»,— сказал Эсмаил Багаи на брифинге (цитата по IRNA).

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств.

Возможность запуска snapback, предусмотренного соглашением, истекает 18 октября. «Евротройка» грозилась воспользоваться этим механизмом, если к указанному сроку не будет заключена новая ядерная сделка. Тем временем переговоры США и Ирана по этому вопросу пока к результатам не привели.

Лусине Баласян