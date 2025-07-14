Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» посетили более 6 тыс. человек

Более 6 тыс. человек посетили XVI музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который проходил с 5 по 12 июля в Тобольске (Тюменская область), сообщили в правительстве Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

На заключительный концерт Тюменского филармонического оркестра и певца Мота собралось свыше 3 тыс. зрителей. «Каждый раз организаторы стараются удивить зрителей. Под стенами Тобольского кремля исполняли оперу, Игорь Бутман играл джаз, здесь выступал Леонид Агутин, в прошлом году показали концерт-спектакль "Ключ к Сибири". В этот раз постарались создать программу, которая объединит поколения»,— прокомментировал губернатор Александр Моор.

В прошлом году художественным руководителем фестиваля стал дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Как отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, благодаря этому творческая программа мероприятия стала более насыщенной и разнообразной. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступила компания СИБУР.

По словам господина Медяника, планы на следующий фестиваль уже есть, но анонс артистов состоится не ранее, чем зимой.

В рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» в этом году прошло пять концертов, на которых также выступили оперные певцы Ильдар Абдразаков и Кирилл Белов, певицы Анастасия Сагайдак и Екатерина Сергеева, оркестр «Камерата Сибири», хоровая капелла Тюменской филармонии, фольклорный ансамбль «Яромилъ». В 2023 году мероприятие получило главный приз премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», а в 2024 году ему была присуждена премия в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек».

Ирина Пичурина