Ректор частного института в Ессентуках скрыл 5,4 млн рублей от налогов

Ректор частного института в Ессентуках обвиняется в сокрытии от налогового взыскания более 5,4 млн руб., проводя расчеты с контрагентами в обход официальных счетов организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

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По данным следствия, с октября 2024 года по февраль 2025 года руководитель одного из частных учебных заведений города утаил от взыскания денежные средства организации в общей сумме более 5,4 млн руб. для погашения недоимки по налогам и сборам. Обвиняемый осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, из личной заинтересованности ректор в целях обеспечения наличия в бюджете института денежных средств поручил подчиненным работникам не вносить поступающие в институт денежные средства на расчетные счета, а проводить наличные только через кассу учреждения.

Ректор обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян