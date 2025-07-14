Акции ЮГК подорожали на 19,5% после возобновления торгов

Акции группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) подорожали почти на 19,5% после возобновления торгов на Московской бирже 14 июля. На пике стоимости акции ЮГК достигли 0,57 руб., но к 10:52 по московскому времени рост замедлился до 12,92%, и цена акций составила 0,5384 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи.

Торги были приостановлены с 4 июля по предписанию Банка России из-за судебного иска о национализации части активов компании.

11 июля суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о национализации «Южуралзолота» и других компании, связанных с Константином Струковым. Регулятор объяснял приостановку торгов высокой волатильностью и рисками для инвесторов.