Более 19 млн рублей направят на транспортную логистику в Сочи

Власти Сочи выделили более 19 млн руб. на ремонт улицы Лизы Чайкиной в микрорайоне Соболевка для улучшения транспортной доступности новой школы на 400 мест, строительство которой завершено на 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Темпы социального строительства на курорте обсудили на рабочем совещании под председательством главы Сочи Андрея Прошунина и прокурора города Вячеслава Овечкина.

«Для улучшения транспортной логистики отремонтируем улицу Лизы Чайкиной с расширением проезжей части, где это необходимо. Также дорожники обустроят тротуары, чтобы обеспечить безопасную пешую доступность учреждения для школьников. На эти цели из городского бюджета направлено более 19 млн руб.»,— заявил Андрей Прошунин.

Глава города отметил, что в рамках Десятилетия детства по поручению президента России Владимира Путина администрация выполняет задачу по созданию новых мест в школах и детских садах совместно с краевыми властями и надзорными органами.

Сейчас на объекте по улице Лизы Чайкиной ведутся отделочные работы, благоустройство прилегающей территории и подключение к инженерным сетям.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на капитальный и текущий ремонт учреждений образования в городе было выделено более 351 млн руб. Средства направлены на обновление школ, детских садов и центров дополнительного образования в рамках национальных программ.

Мария Удовик