«Зенит» представил бразильского «джокера»

«Зенит» завершил подготовку к новому сезону товарищеским матчем с сербской «Войводиной», который прошел на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли 7:1, показав, что они набрали неплохую форму. Перед началом встречи «Зенит» презентовал новичка — Жерсона, который перешел в петербургский клуб из бразильского «Фламенго», где он был капитаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу «Зенит» - «Войводина»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Товарищеский матч по футболу «Зенит» - «Войводина»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Жерсон, которому 28 лет, приехал в город на Неве после долгих ожиданий. Игрок вроде бы давно договорился с «Зенитом» о переходе, но его удачная игра на Клубном чемпионате мира (завершился ночью победой лондонского «Челси» в финале над ПСЖ 3:0), в частности, эффектный гол в ворота «Баварии», подняла интерес к полузащитнику из «Фламенго». Сообщали, что Жерсона может перехватить саудовский «Аль-Наср», предложивший игроку баснословную зарплату (€30 млн в год). Но то ли «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, ничего такого не предлагал, то ли «Зенит» поднял ставки для Жерсона — в итоге бразильский полузащитник принял условия клуба из Петербурга. Его представили публике в воскресенье на стадионе перед началом матча с «Войводиной». Жерсон разбил коробку, на которой был изображен карточный джокер, и вышел на сцену в форме «Зенита». В нем видят игрока, способного усилить игру команды.

«Зенит» перевел за новичка на счета «Фламенго» €25 млн, сделав 28-летнего бразильца одним из самых дорогих приобретений последнего времени. До этого, помимо Бразилии, футболист выступал в Европе за «Рому» и «Марсель», которые, соответственно, платили за него €10 млн и €20,50 млн. Хотя тогда Жерсон был моложе и перспективнее. Но надбавка за переезд в Россию — традиционная для трансферного рынка.

Контракт с Жерсоном подписан до завершения сезона 2029/30. Он стал вторым новичком для петербуржцев в эту трансферную кампанию. Первый — 21-летний аргентинский защитник Роман Вега, купленный у «Аргентинос Хуниорс» за €7,70 млн. Неизвестно, приобретет ли «Зенит» еще кого-нибудь до закрытия трансферного окна (в начале сентября), но сейчас состав команды выглядит укомплектованным процентов на 90. Может, еще понадобится центральный защитник. Еще этим летом клуб искал форварда, почти договорился с албанцем Мирлиндом Даку из «Рубина», но в последний момент трансфер по каким-то причинам сорвался. Так что покупки на эти позиции возможны. Но чемпионат России команда Сергея Семака начнет с теми, кто есть. Тем более что Жерсон может сыграть на любой позиции в атаке. Не исключено еще возвращение из Бразилии Вендела, который никак не может вернуться из отпуска в надежде, что его продадут в один из бразильских клубов. Если Жерсон и Вендел наберут форму и будут играть вместе, кадровых сил для выступления в чемпионате России и Кубке России у сине-бело-голубых будет достаточно.

«Зенит» уже в первой половине лета продемонстрировал хорошую форму, играя товарищеские матчи. Осечка случилась одна: проиграли 1:2 калининградской «Балтике», вернувшейся в премьер-лигу. Зато выиграли у сербской «Црвены «Звезды» (3:0), махачкалинского «Динамо» (2:0), швейцарского «Сьона» и (5:2) и вчера у сербской «Войводины» 7:1. В этом матче зенитовцы забили четыре первых мяча со «стандарта», что в прошлом сезоне у них получалось не очень часто. Максим Глушенков вообще закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового, когда открыл счет — редчайший случай. Во втором тайме Глушенков забил еще один мяч дальним ударом левой, продемонстрировав, что набрал хорошую форму. Когда Максим был в такой год назад, «Зенит» сметал всех на своем пути в чемпионате России. Потом Глушенков получил травму и игра у команды разладилась. Эффектным также вчера получился гол, который провел Луис Энрике: передачу ему сделал головой в падении с газона Вильмар Барриос. Это было красиво и самоотверженно.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сообщил, что главным на этом этапе было обойтись без травм. Группа игроков «Зенита», по его словам, подбирается к оптимальной форме. А вообще состояние у всех футболистов, вернувшихся из отпуска в разные сроки, а также приобретенных в других клубах,— разное. До первого матча чемпионата России, который «Зенит» проведет 20 июля против «Ростова» на «Газпром Арене», еще есть время, и тренеры подведут форму большинства игроков к одному знаменателю, что должно стать залогом успеха. Кого-то из футболистов — их будет два-три, как сказал Семак,— отдадут в аренду в другие клубы.

Кирилл Легков