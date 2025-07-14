Участнику СВО передали подписанную Путиным гитару

Президент Владимир Путин подписал гитару для директора волгоградской школы, отправившегося на СВО. Музыкальный инструмент военнослужащему в зону боевых действий отправило движение «Народный фронт», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

6 июля президент принял участие в форуме «Народного фронта» «Все для победы!». На нем волонтеры рассказали Владимиру Путину историю о директоре школы из Волгограда по имени Николай, который ушел служить во взвод операторов беспилотников на запорожском направлении. Они пояснили, что игра на гитаре — «единственная отрада» для Николая, и попросили президента оставить на музыкальном инструменте автограф.

«"Директору" Николаю, с уважением, Владимир Путин»,— такую фразу глава государства написал на гитаре.

«Внимание, оказанное президентом, любому солдату, любому бойцу, который находится в зоне СВО, — это знак высокой чести»,— сказал Николай во время вручения гитары. Он добавил, что в будущем хотел бы передать инструмент в музей, чтобы он «не лежал под замком», а помог хранить память.

Полина Мотызлевская