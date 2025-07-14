Директор дагестанской фирмы скрыл от налоговой 13,5 млн рублей

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении директора акционерного общества по подозрению в сокрытии более 13,5 млн руб. от налогового взыскания. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Дагестан Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану инициировал производство по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024-2025 годах руководитель акционерного общества, занимающегося распределением воды для питьевых и промышленных нужд, имел задолженность по налогам свыше 426 млн руб. Для уклонения от взыскания он скрыл средства предприятия на сумму более 13,5 млн руб., используя для хозяйственных операций расчетные счета третьих лиц.

Нарушения обнаружены при участии управления Федеральной налоговой службы России по Дагестану.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для закрепления доказательственной базы.

Тат Гаспарян