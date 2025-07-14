Судебные приставы Ставрополья взыскали 105 млн рублей штрафов за нарушения ПДД

Судебные приставы Ставропольского края за полгода 2025 года взыскали со злостных нарушителей ПДД почти 105 млн руб. по 329 тыс. исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП России по Ставропольскому краю Фото: ГУ ФССП России по Ставропольскому краю

Неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения остаются одной из наиболее распространенных категорий задолженностей жителей региона. Среди исполнительных производств 3203 касались серьезных нарушений — управления транспортом в состоянии опьянения и отказа от медицинского освидетельствования.

В настоящее время в структурных подразделениях службы находится на исполнении около 170 тыс. производств о взыскании штрафов за нарушения ПДД.

По действующему законодательству водитель обязан оплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Дополнительно предоставляется 10 дней на обжалование решения. При неуплате в установленный срок ГИБДД направляет документы судебным приставам для принудительного взыскания. После возбуждения исполнительного производства у должника остается еще 5 дней для добровольного погашения задолженности.

Если и этот срок нарушен, приставы применяют принудительные меры: обращение взыскания на денежные средства, арест имущества, запрет на регистрационные действия, ограничение выезда за границу. Дополнительно назначается исполнительский сбор в размере 7% от суммы штрафа, но не менее 1000 руб. для физических лиц и не менее 10 тыс. руб. для юридических лиц.

Злостные неплательщики рискуют получить штраф в двукратном размере, обязательные работы до 50 часов или административный арест на 15 суток. В 2025 году судебными приставами Ставрополья возбуждено свыше тысячи производств по уклонению от исполнения административного наказания, из них 293 должникам назначен административный арест.

Тат Гаспарян