В Ижевске планируется реконструкция парка Космонавтов
В Ижевске запустят проект реконструкции парка Космонавтов, дендропарка и бывшего кинотеатра «Ударник», сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: администрация Ижевска
Сейчас проводится опрос жителей о центре «Русский дом», который расположен в здании бывшего кинотеатра, для выявления потребностей горожан и разработки проекта реконструкции территории. Здесь планируется обустроить многофункциональный центр и сделать территории привлекательнее для жителей и гостей республики.