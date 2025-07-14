В Ижевске планируется реконструкция парка Космонавтов

В Ижевске запустят проект реконструкции парка Космонавтов, дендропарка и бывшего кинотеатра «Ударник», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Сейчас проводится опрос жителей о центре «Русский дом», который расположен в здании бывшего кинотеатра, для выявления потребностей горожан и разработки проекта реконструкции территории. Здесь планируется обустроить многофункциональный центр и сделать территории привлекательнее для жителей и гостей республики.