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В Ижевске планируется реконструкция парка Космонавтов

В Ижевске запустят проект реконструкции парка Космонавтов, дендропарка и бывшего кинотеатра «Ударник», сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Сейчас проводится опрос жителей о центре «Русский дом», который расположен в здании бывшего кинотеатра, для выявления потребностей горожан и разработки проекта реконструкции территории. Здесь планируется обустроить многофункциональный центр и сделать территории привлекательнее для жителей и гостей республики.