Директор магазина из Ставрополья получил 2 года за кражу 22 млн рублей

Суд приговорил 24-летнего директора магазина бытовой техники из Кочубеевского округа к 2 годам 4 месяцам лишения свободы за хищение 22 млн руб. через фиктивные кредитные договоры. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что с октября 2023 года по май 2024 года он направлял в кредитную организацию ложные данные о поступивших заявках на покупку товаров. После одобрения займов злоумышленник присваивал денежные средства.

Всего подсудимый заключил 156 фиктивных договоров потребительского займа на сумму свыше 22 млн руб.

Наказание назначено в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян