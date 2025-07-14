Спецпосланник США Кит Келлог прибыл на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог приехал с визитом на Украину. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора»,— написал он в Telegram-канале.

Господин Келлог анонсировал свой визит в Киев 11 июля в беседе с украинскими СМИ в Риме. Он сказал, что его визит продлится неделю. В прошлый раз спецспосланник посещал Украину в феврале.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» по России 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».