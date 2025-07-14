В Дагестане утонул семилетний ребенок в Ирганайском водохранилище
Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту гибели ребенка в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: СУ СК России по Республике Дагестан
По данным следствия, 13 июля в Ирганайском водохранилище на территории Унцукульского района утонул ребенок 2018 года рождения.
Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан организовал процессуальную проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с гибелью ребенка.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности на водных объектах и о несовершеннолетних»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.
Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту