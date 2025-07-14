В Дагестане утонул семилетний ребенок в Ирганайском водохранилище

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту гибели ребенка в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Дагестан Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

По данным следствия, 13 июля в Ирганайском водохранилище на территории Унцукульского района утонул ребенок 2018 года рождения.

Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан организовал процессуальную проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с гибелью ребенка.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности на водных объектах и о несовершеннолетних»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту

Тат Гаспарян