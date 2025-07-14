В Пензе на участках в СНТ «Южный» уберут самовольные постройки

В пензенском садовом товариществе «Южный» снесут самовольные постройки. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Пензы.

В документе сказано, что сносу подлежат строения на участках № 173А и № 173Б. Собственнику предстоит ликвидировать самовольные постройки в течение трех месяцев. Если в срок он не уберет незаконно возведенные объекты, их разберут силами горуправления ЖКХ, а потраченные на работы деньги взыщут с владельца в законном порядке.

Постановление начало действовать 11 июля. Проконтролирует его исполнение заместитель администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Анастасия Асташкина.

Павел Фролов