Министром здравоохранения Чувашской Республики была назначена Лариса Тарасова. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главой Минздрава Чувашии стала Лариса Тарасова

Фото: @oanikolaev Главой Минздрава Чувашии стала Лариса Тарасова

Фото: @oanikolaev

По данным пресс-службы правительства республики, Лариса Тарасова работала в сфере здравоохранения более 38 лет, из них на руководящих должностях — 27 лет.

Госпожа Тарасова была заведующей гастроэнтерологическим отделением РКБ, заведующей кафедрой факультетской терапии Чувашского государственного университета, ректором Института усовершенствования врачей.

Лариса Тарасова также является автором более 300 статей в российских и зарубежных научных журналах. Имеет звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».

В феврале этого года Олег Николаев освободил от должности первого замминистра здравоохранения Чувашии Владимира Гладнева.

Диана Соловьёва