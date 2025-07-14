«Принципами никто поступаться не собирается»

«Наверняка будут» контакты на высшем уровне — Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом глава МИД России сообщил по итогам визита в КНДР. Пхеньян также заверил Москву в продолжении поддержки, в том числе и по линии военного сотрудничества. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что данные тезисы обнародованы накануне «важного заявления» Дональда Трампа по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава российского Министерства иностранных дел находится в большом международном турне. КНДР по-прежнему является особой частью программы, наверное, в силу статуса этого государства и бурного развития двусторонних отношений в последнее время. Собственно, подтверждение тому налицо.

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова, как сообщается, на борту «роскошной яхты». Председатель Госсовета КНДР и министр иностранных дел РФ посетили недавно построенный не менее роскошный курорт Вонсан, который открыл свои двери, в том числе и для российских туристов.

Отношения двух стран продолжают активно развиваться. Однако в качестве главного, наверное, стоит выделить согласие, вернее, подтверждение Пхеньяном намерений и дальше оказывать своему союзнику военную помощь. По словам Лаврова, в каком объеме и как именно северокорейцы сами решат. Западные источники не исключают, что кроме боеприпасов, товарищ Ким пришлет и новые военные контингенты. Как бы то ни было, далее глава МИД РФ отправился в Китай на встречу с другим стратегическим союзником в рамках заседания ШОС. Визит продлиться несколько дней.

В этой связи стоит напомнить, что данные события разворачиваются перед обещанным Дональдом Трампом важном заявлении по России 14 июля. Сейчас многочисленные наблюдатели пытаются спрогнозировать, о чем может сказать 47-й президент Соединенных Штатов, но мы, естественно, не будем пытаться это сделать. Можно лишь выразить сомнение, что глава Белого дома объявит о полном согласии с политикой Российской Федерации. Понятно, что в такой ситуации получить в очередной раз поддержку союзников является стратегически верным и правильным ходом со стороны Кремля. Хотя, с другой стороны, это все может подлить масла в огонь и еще больше разочаровать Дональда Трампа.

Возможно, в этом и есть главный смысл происходящего — продемонстрировать западному миру, что он сильно рискует. Мы не одни и способны коллективно постоять за себя, в том числе и в глобальном плане.

К слову, сейчас как раз активно осуждается гипотетическое вторжение Китая на Тайвань, и как Америка может на это отреагировать. Пока что Вашингтон требует от Японии, Южной Кореи и Австралии кратного увеличения оборонных расходов. Возможно, Ким Чен Ын рискует навлечь на себя очередную порцию международных санкций. При этом Дональд Трамп, наоборот, не исключал возобновления контактов с этой страной, как это было в его первую каденцию.

Что касается Украины, как известно, США не хотят окончательно закрывать дверь в отношениях с Россией. Возможность для компромисса остается. Однако не стоит забывать о формуле Трампа «мир через силу». При этом сегодня мы видим только силу, а вот мира пока что как-то не наблюдается. Впрочем, посмотрим, возможно, Трамп поступит совершенно не так, как от него ожидают.

Однако нужно повторить: Америка вряд ли посчитает российскую дружбу с Ким Чен Ыном позитивным сигналом. Тем более Москва по-прежнему не прочь восстановить полноценное сотрудничество с США, включая взаимовыгодные экономические проекты. Но при этом не стоит забывать: никакая Америка и никой Трамп нам не указ. Принципами никто поступаться не собирается.

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Дмитрий Дризе