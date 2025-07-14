В Ростове стоимость сотки земли под ИЖС уменьшилась на 7% за год

В июле 2025 года средняя стоимость сотки земли под индивидуальное жилищное строительство в Ростове-на-Дону превысила 1,2 млн руб, что на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда сотка стоила около 1,3 млн руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, к июлю 2025 года в Ростове продавались 658 земельных участков для ИЖС. Это на треть больше, чем годом ранее. Средняя площадь продаваемых участков осталась на прошлогоднем уровне — 7 соток.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в мае 2025 года в регионе на ИЖС было выдано ипотечных кредитов на сумму почти 4,5 млрд руб., свой дом начали строить около 700 семей.

Наталья Белоштейн