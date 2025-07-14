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В Екатеринбурге увеличат число рейсов в турецкий Даламан

С 1 августа авиакомпания Azur Air увеличит частоту рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Даламан к средиземноморскому побережью Турции, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолеты из Екатеринбурга будут отправляться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу. Для этих рейсов будут использоваться самолеты Boeing 767-300, которые вмещают до 336 пассажиров в эконом-классе.

Аэропорт Даламан является важным транспортным узлом для туристов, направляющихся в популярные курорты, такие как Фетхие и Мармарис. Юго-запад Турции привлекает туристов своей живописной природой и главным пешим маршрутом региона — Ликийской тропой. В летнем сезоне 2025 года Azur Air также выполняет прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Авиакомпания отправляет 11 рейсов в неделю по этому маршруту.

Напомним, авиакомпания Red Wings с 1 июня увеличила частоту полетов из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в международный аэропорт Оренбург. В расписание добавили два дополнительных рейса по четвергам и воскресеньям.

Ирина Пичурина

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