В Марий Эл погиб врезавшийся в дерево подросток на мопеде

В Мари-Турекском районе Марий Эл 17-летний подросток за рулем мопеда врезался в дерево и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, ДТП произошло 13 июля в 23:50 на автодороге «Мари-Турек — Мари-Билямор». Сообщается, что водитель не справился с управлением. 14-летнего пассажира госпитализировали.

Районная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. Также будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности детей.

Диана Соловьёва