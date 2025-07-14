В Ставрополе установка камер фото и видеофиксации обойдется в 28 млн рублей

На установку 60 камер фото- и видеофиксации в Ставрополе выделили более 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Новые камеры появятся на 11 участках: на транспортных развязках, территориях вблизи социальных объектов, скверах и проспектах и памятных местах.

Как отметили в администрации краевого центра, данные с камер передаются в правоохранительные органы, что уже позволило раскрыть более 160 правонарушений.

Наталья Белоштейн