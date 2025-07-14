В Кузнецке нашли подрядчика для капремонта участка дороги на Аэродромном проезде

В Кузнецке Пензенской области подрядчик капитально отремонтирует участок автодороги на Аэродромном проезде за сумму около 43 млн руб. Результаты аукциона опубликованы на портале госзакупок.

Ремонт участка от ул. Хвалынской до ул. Почивалина необходимо завершить до 1 сентября этого года. Заказчиком работ является управление капитального строительства Кузнецка.

Подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие на площади 3,4 тыс. кв. м и тротуар на площади 645 кв. м. Также он проведет работы по ремонту пересечений и примыканий, выполнит разметку дороги, установит 24 дорожных знака и два сигнальных столбика.

Павел Фролов