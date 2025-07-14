В Ростовской области потушили 30 техногенных пожаров за сутки

За сутки 13 июля пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 30 техногенных пожаров, спасен один человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Кроме того, за минувшие 24 часа донские спасатели участвовали в ликвидации 25 загораний сухой растительности и последствий трех ДТП.

Всего на места происшествий выезжали 672 специалиста и 168 единиц спецтехники.