В Ростовской области на рабочей неделе пройдут дожди при жаре до +41°С

Аномально высокие температуры воздуха в Ростовской области продержатся всю предстоящую рабочую неделю. В отдельные дни в регионе возможны кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всю пятидневку температура воздуха в ночные часы будет находится в диапазоне +22°С…+26°С, днем воздух будет прогреваться до +37°С…+39°С, в южных и восточных районах жара может достигать +41°С.

Преобладать будет северо-западный ветер с переходом на западный.

С 14 по 16 июля в Ростовской области возможны кратковременные дожди.