На Урале питбайк с подростком опрокинулся после столкновения с машиной ДПС

В Первоуральске произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя, который проигнорировал требования сотрудников ДПС и столкнулся с их автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

ДТП произошло 13 июля. По предварительной информации, 16-летний подросток управлял незарегистрированным питбайком Sharmax без прав, с ним была 19-летняя пассажирка. На улице Орджоникидзе он не остановился по требованию сотрудников ДПС. При маневрировании водитель столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся. Пассажирка была доставлена в больницу, но после осмотра медики не нашли необходимости в дальнейшем лечении.

В ходе разбирательства выяснилось, что подросток катался на питбайке с разрешения мамы. В отношении юноши составили четыре административных материала за управление без прав, игнорирование требований ДПС, эксплуатацию незарегистрированного транспорта и нарушение правил дорожного движения. Мать оштрафовали за передачу управления лицу без водительского удостоверения. Общая сумма штрафов составила около 30 тыс. рублей.

По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера.

Ранее в Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали мотоциклиста, лишенного прав, который пытался скрыться от полиции, но упал с питбайка. Инцидент произошел, когда автоинспекторы заметили проезжающий питбайк без номеров. Водитель проигнорировал требование остановиться для проверки документов и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование.

Ирина Пичурина