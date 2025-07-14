Кузбасские гаишники нашли украденный 15 лет назад Land Cruiser

Сотрудники госавтоинспекции УМВД России по Новокузнецку нашли и вернули жителю Волоколамска (Московская область) автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который был у него похищен в 2010 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При постановке на государственный учет автомобиля сотрудники ГИБДД заметили, что идентификационный номер, нанесенный на двигатель и раму внедорожника, имеет признаки подделки. Первичную маркировку удалось установить в ходе экспертизы, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Похищенную иномарку жителю Подмосковья передали в Новокузнецке.

Михаил Кичанов