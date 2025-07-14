Прокуратура выясняет обстоятельства падения мальчика из окна в Саратове

Прокуратура Ленинского района Саратова выясняет обстоятельства падения ребенка из окна. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 13 июля, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже дома, расположенного на 2-ом проезде Блинова. Ребенка доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку по данному факту. Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Если потребуется, прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов