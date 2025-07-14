Китай в первом полугодии нарастил вложения в железнодорожный сектор на 5,5%

Инвестиции в основной капитал China Railway (Китайской государственной железнодорожной корпорации, КГЖК) в январе—июне выросли к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5,5%, до 355,9 млрд юаней (почти $50 млрд). Об этом со ссылкой на данные КГЖК сообщило Синьхуа.

В корпорации объем инвестиций и темпы строительства железных дорог оценивают как стабильно высокие. С начала года введено в эксплуатацию 301 км новых линий, ведутся подготовительные работы по новых железнодорожным проектам.

Эрнест Филипповский, Хабаровск