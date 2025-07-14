Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над регионами России

В период с 20:30 мск 13 июля до 7:00 мск 14 июля средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, шесть БПЛА сбили над Орловской областью, два — над Брянской, по одному — над Курской областью, Крымом и акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет. Власти других субъектов ночные атаки пока никак не комментировали. Вчера в течение ночи средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над четырьмя российскими регионами.