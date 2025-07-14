В санатории «Чедер» до конца года пройдут реабилитацию 210 участников СВО

Санаторно-курортный комплекс «Чедер» в Туве планирует принять на реабилитацию в 2025 году 210 участников специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договор о предстоящей реабилитации заключили министерство здравоохранения Тувы и руководство санатория. Курс лечения рассчитан на семь дней, его прошли уже две группы участников СВО. По данным, опубликованным на странице санатория в соцсети «ВКонтакте», дневное пребывание в «Чедере» обходится гостям в 4 тыс. руб., санаторно-курортное лечение — в 6 тыс. руб.

Санаторий использует в лечении грязи и минеральные воды одноименного озера. По данным регионального правительства, реконструкция «Чедера» завершилась осенью 2024 года. Комплекс рассчитан на прием 8 тыс. человек в течение года.

Валерий Лавский