Главные новости к утру 14 июля

Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник объявить о новом плане вооружения Украины, который будет включать наступательное оружие. Два собеседника Axios сообщили об основаниях полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако ни один из источников не был в курсе окончательного решения.

Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. «Мы направим им разные образцы современного военного (оборудования). И они заплатят нам за него 100%»,— сказал господин Трамп. По его словам, он обсудит эту тему на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля.

Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть. По информации агентства Reuters, в случае согласования санкций, пакет мер будет официально принят на следующий день на встрече глав МИД в Брюсселе.

Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть. По информации агентства Reuters, в случае согласования санкций, пакет мер будет официально принят на следующий день на встрече глав МИД в Брюсселе.

Как сообщили «Ъ» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), впервые на одной из московских улиц (улица Чагинская в Юго-Восточном округе) нанесена желтая разметка для разделения встречных потоков движения. До сих пор такой цвет применялся для временной разметки (к примеру, при дорожных работах) или для обозначения зоны, где запрещена стоянка.

Доходы одного из ведущих в мире производителей искусственных сапфиров, концерна «Энергомера», и профильного предприятия «Монокристалл» за год сократились на 27%, до 3,5 млрд руб. На падении сказались как общие экономические факторы, так и близость производства к линии боевых действий на юге России.

В Москве начался судебный процесс по делу совладельца одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игоря Ляпустина. Он обвиняется в хищении у своего бывшего делового партнера, ранее судимого за незаконные организацию и проведение азартных игр, 50% акций ООО «Мелофон» — владельца «Мелбета».

ОАО РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов. Планируется сближение тарифов на металлургическое сырье и металлопродукцию (сырье будет возить дешевле, а готовые изделия — дороже), возможен подъем тарифов на контейнеры на 15% и на порожний пробег на 5% в 2026 году и 5% в 2027 году.

Принадлежавшая ранее Сбербанку управляющая компания «Современные фонды недвижимости» выкупила 77,4 тыс. кв. м площадей в логопарке «NK парк Вешки-2» на севере Москвы ориентировочно за 8,1–9,3 млрд руб. Этот актив уже вошел в портфель профильного закрытого паевого инвестиционного фонда и приносит стабильный доход инвесторам, поскольку арендный поток для объекта обеспечивает его единственный арендатор — Ozon.

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок оружия Украине после получения служебной записки от заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. По информации The Wall Street Journal, в начале июня господин Колби написал докладную записку министру обороны Питу Хегсету, в которой изложил, как запросы Украины на американское оружие могут еще больше увеличить и без того истощенные запасы Пентагона.

Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября. Ранее ни один президент США не был приглашен с государственным визитом во второй раз.