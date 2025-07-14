На Сахалине расследуют незаконную аренду госимущества частной медкомпанией

Следственное управление СКР по Сахалинской области расследует уголовное дело о незаконной передаче имущества ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр (КДЦ) Южно-Сахалинска» в аренду ООО «Медскан Дальний Восток». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на запрос депутата ГД РФ Алексея Корниенко. Дело было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Со слов депутата сообщается, что после завершения строительства нового здания ценой 3,7 млрд руб. для КДЦ в Южно-Сахалинске в 2024 году власти региона сдали объект вместе со всем оборудованием в аренду частной медорганизации «Медскан». Цена аренды составила 450 тыс. руб. в месяц, причем оценка перед сдачей не проводилась. КДЦ осталось в старом помещении.

Работники КДЦ обратились с жалобой к министру здравоохранения области Владимиру Кузнецову, но безрезультатно. Также в пользу частной компании с КДЦ были сняты квоты по приему пациентов, уменьшен план-задание, и, как следствие, сокращено финансирование на 15 млн руб. в год.

В результате обращений в прокуратуру, УФАС и арбитраж в мае 2025 года появилось заключение независимой оценки, и аренды для «Медскана» подорожала в пять раз, до 2,3 млн руб. Компания отказалась от большинства помещений общей площадью 5 тыс. кв. м. Расследование уголовного дела продолжается.

Эрнест Филипповский, Хабаровск