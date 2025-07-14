В Мордовии, спасая ребенка, утонула мать 11 детей

Многодетная мать утонула в Мордовии, пытаясь спасти ребенка. У нее осталось 10 детей, самому младшему из которых — меньше года. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

В воскресенье семья Юдинцевых отдыхала на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе. Отец находился у палатки, мама Наталья с детьми купались в реке. Когда стала тонуть 13-летняя дочь — Наталья и старшая дочь в семье спасли девочку, однако сами выбраться не смогли.

По словам господина Здунова, правительство Мордовии возьмет трагедию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит опекой.