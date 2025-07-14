Сенатор США: Минфин хочет использовать не только проценты от активов РФ

Глава Минфина США Скотт Бессент настаивает на радикальных мерах по заблокированным российским активам. Об этом рассказал сенатор Линдси Грэм (признан в РФ террористом и экстремистом) в эфире телеканала CBS News.

«Европейцы предлагают ограничиться передачей Украине процентов с этих средств, тогда как Бессент настаивает на более радикальных мерах»,— сказал он.

По его словам, Конгресс может принять самый значительный пакет рестрикций в истории государства.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».