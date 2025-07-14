Аэропорт в Лондоне приостановил работу после крушения легкомоторного самолета

Аэропорт «Саутенд» в Лондоне временно прекратил работу и отменил все рейсы после крушения легкомоторного самолёта Beechcraft King Air B200. Об этом сообщили в администрации «Саутенда»в соцсети X.

«Все рейсы в аэропорт и из аэропорта отменены, пока на месте происшествия работают полиция, аварийно-спасательные службы и следователи»,— говорится в сообщении.

Катастрофа произошла 13 июля примерно в 16:00 (18:00 мск). Самолёт упал сразу после взлёта, предположительно направляясь в Нидерланды. По данным СМИ, судно длиной около 12 метров рассчитано на 7–9 пассажиров. Точного числа пассажиров и пострадавших нет.

Следственные органы продолжают расследование причин случившегося.