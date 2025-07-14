Два человека погибли в результате стрельбы в Кентукки

Два человека погибли в результате стрельбы в городе Лексингтоне штата Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

«Стрельба в Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричмонд-Роуд унесла жизни двух человек... Нападавший также ликвидирован»,— написал губернатор.

По информации главы штата, пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы. Точное число раненых не приводится.

Как сообщила полиция, стрельба произошла в округе Фейетт 13 июля около 11:30 (18:30 мск). По данным агентства Reuters, подозреваемый выстрелил в сотрудника полиции в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки, а затем скрылся в баптистской церкви в 27 км от места аэропорта. Там злоумышленник снова начал стрельбу, его обезвредила полиция.