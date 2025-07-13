Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года. Информация об этом опубликована в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ «Рубин» продлил контракт с нападающим Мирлиндом Даку до 2029 года

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Форвард присоединился к команде летом 2023 года. В сезоне 2024/25 Мирлинд Даку забил 15 мячей, заняв второе место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Первое место с 17 голами занял Манфред Угальде, нападающий московского «Спартака».

Ранее сообщалось о возможном трансфере нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в «Зенит». Казанский клуб рассчитывал получить примерно €8,5 млн за игрока, в то время как петербургский клуб предлагал ему контракт с годовой зарплатой свыше €3,5 млн. В итоге нападающий остался в составе казанского клуба.

Влас Северин