14 июля в Татарстане ожидается до +27 градусов и ночные грозы

В понедельник, 14 июля, в Татарстане и Казани прогнозируется переменная облачность и ночные грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

На территории республики ночью и утром местами возможны кратковременные дожди с грозами, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем прогреется до показателей от +22 до +27 градусов.

В Казани ночью местами пройдут кратковременные дожди при температуре от +15 до +17 градусов. Днем ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до показателей от +25 до +27 градусов.

Влас Северин