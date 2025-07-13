В Чувашии из-за сильного ветра более тысячи человек остались без электричества
В Чувашии из-за сильного ветра отключили электроэнергию в девяти населенных пунктах. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.
В Чувашии из-за сильного ветра более тысячи человек остались без электричества
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Без света остались более 800 домов и свыше тысячи человек. Отключения затронули Моргаушский, Красноармейский и Порецкий округа.
Для устранения последствий задействовано четыре бригады, в состав которых входят 12 человек и четыре единицы техники. По состоянию на 19 часов, электроснабжение было восстановлено во всех населённых пунктах.