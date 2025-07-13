В Чувашии из-за сильного ветра отключили электроэнергию в девяти населенных пунктах. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии из-за сильного ветра более тысячи человек остались без электричества

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Чувашии из-за сильного ветра более тысячи человек остались без электричества

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Без света остались более 800 домов и свыше тысячи человек. Отключения затронули Моргаушский, Красноармейский и Порецкий округа.

Для устранения последствий задействовано четыре бригады, в состав которых входят 12 человек и четыре единицы техники. По состоянию на 19 часов, электроснабжение было восстановлено во всех населённых пунктах.

Влас Северин