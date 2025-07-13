Мирный житель пострадал при ударе БПЛА в Белгородской области

В Шебекинском округе на участке автодороги Архангельское — Шамино дрон ВСУ ударил по автомобилю. Пострадал водитель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину с рваной раной бедра передали бригаде скорой помощи. Позднее его доставили в областную клиническую больницу. Всю необходимую помощь раненому оказывают, заверил господин Гладков. Автомобиль мужчины полностью сгорел.

Ранее сегодня глава региона сообщил о пяти пострадавших при детонации FPV-дрона в Шебекино. Среди них — одна женщина и четверо бойцов самообороны.